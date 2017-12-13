Транзит газа в Европу восстановлен после взрыва на австрийском хабе

Транзит газа на австрийском хабе Баумгартен в Австрии восстановлен, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Gas Сonnect. По предварительным данным, причиной взрыва стал технический сбой.
— Мы смогли восстановить работу всех транзитных линий до полуночи вчера, и все эти линии работают на 100%, — пояснил управляющий директор компании Гаральд Штиндль.
Сейчас устанавливаются точные причины аварии.
Как уже сообщал Лайф, на газораспределительной станции компании OMV в Баумгартене прогремел взрыв. При ЧП пострадал 21 человек.
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