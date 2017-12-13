Путин подписал указ о повышении зарплат чиновникам в следующем году

Повышение коснётся в том числе сотрудников аппаратов правительства, Совфеда и Госдумы, работников министерств, ведомств, прокуратуры, СК и Счётной палаты.

Зарплаты дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции с 1 января 2018 года будут повышены в 1,04 раза (на 4%). Соответствующий указ президента России Владимира Путина "О государственной гражданской службе Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прибавку к зарплате получат работники МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств российского внешнеполитического ведомства на территории России в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

Зарплаты вырастут у большой категории чиновников. В частности, у сотрудников Администрации президента, аппаратов правительства, Совфеда и Госдумы, работников министерств, ведомств, в том числе их подразделений в регионах, аппаратов Конституционного и Верховного судов, а также судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, СК и Счётной палаты.

В указе уточняется, что при повышении месячных окладов размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

— Правительству Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, — говорится в указе.

Документ датирован 12 декабря и вступил в силу со дня его подписания.