В Татарстане кадет попал в больницу после драки в училище

Пострадавший долгое время скрывал произошедшее, заявляя, что упал и сильно ударился.

После драки в Камско-Устьинской кадетской школе-интернате 15-летний воспитанник оказался в больнице. Подросток долго скрывал случившееся, объясняя травмы падением, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл ещё в ноябре. В этот день подросток пожаловался на боли в животе — вскоре его увезли на скорой помощи с тяжёлыми травмами грудной клетки и живота. Преподавателям мальчик сказал, что упал и сильно ушибся.

Позже выяснилось, что мальчик повздорил в спортзале с другим 17-летним воспитанником. В результате завязалась драка, где старший избил младшего.