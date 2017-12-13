Захвативших заложников в Будённовске приговорили к 13 и 15 годам колонии

Жертвами теракта в Ставропольском крае в 1995 году стали 129 человек, ещё более 400 получили ранения.

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Размазана Белялова и Магомеда Маздаева к 15 и 13 годам соответственно. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Участников банды Шамиля Басаева признали виновными в захвате заложников в Будённовске в 1995 году.

— Признать Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева виновными в тяжких преступлениях <...>, в том числе в захвате заложников и участии в теракте в 1995 году в городе Будённовске Ставропольского края, — огласил судья Вячеслав Корсаков.

Ни Маздаев, ни Белялов не признали свою вину. Они решили обжаловать решение суда.

Добавим, что Белялова задержали в декабре 2014-го в Волгоградской области, а Маздаева — в июне 2015-го в Чечне.

В 1995 году группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. В результате теракта погибло 129 человек, 415 были ранены.