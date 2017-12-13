В Забайкалье школьника заподозрили в изнасиловании учеников младших классов

Сообщается, что информация о насилии появилась 12 декабря, её распространили местные СМИ.

Управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю начало проверку в отношении школьника, который подозревается в изнасиловании учеников младших классов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о преступлении в отношении детей появилось в газете "Вечорка". Одна из читательниц рассказала, что преступления якобы были совершены в одном из сёл Тунгокоченского района.

Следственная группа выехала на место происшествия. В случае если сотрудники СКР подтвердят информацию о преступлениях сексуального характера, будет возбуждено уголовное дело.