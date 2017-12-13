В Пхеньян прибыла делегация Минобороны России

Российская делегация пробудет с визитом в КНДР до следующего понедельника. Цели визита, а также его программа не раскрываются.

Делегация Министерства обороны РФ во главе с замначальника Национального центра управления обороной РФ Виктором Калгановым прибыла в столицу КНДР. Об этом сообщает Посольство Северной Кореи в Москве.

Численность делегации, цели визита, а также его программа не раскрываются.

Как ранее сообщал Лайф, депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына посетить Москву. По задумке парламентариев, это можно было бы сделать уже в 2018 году, когда Россия и КНДР будут отмечать 70-летний юбилей установления дипломатических отношений. А в середине октября в Москве гостила делегация Верховного народного собрания Северной Кореи.