Тренировка в полшестого. Учёные назвали виды спорта, снижающие мужскую потенцию

Как оказалось, урон мужской силе может нанести даже бег марафонов — от него резко падает уровень тестостерона, а с ним и либидо.

Ряд видов спорта может снизить мужскую потенцию, уверены немецкие учёные. Проведя исследование, они смогли установить, какие именно. Результаты опубликованы в журнале Originalia.

Так, в число довольно вредных видов спорта внесли велоспорт. Любителям железных коней советуют отказаться от узких сёдел и почаще менять позу при езде. По тем же соображениям вредными признали верховую езду и катание на мотоцикле.

Определённый вред может нанести и марафонский бег, считают учёные. При занятиях этим видом спорта сильно падает уровень тестостерона, что отрицательно действует на степень полового влечения.