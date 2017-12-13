Тренировка в полшестого. Учёные назвали виды спорта, снижающие мужскую потенцию

Ряд видов спорта может снизить мужскую потенцию, уверены немецкие учёные. Проведя исследование, они смогли установить, какие именно. Результаты опубликованы в журнале Originalia.
Так, в число довольно вредных видов спорта внесли велоспорт. Любителям железных коней советуют отказаться от узких сёдел и почаще менять позу при езде. По тем же соображениям вредными признали верховую езду и катание на мотоцикле.
Определённый вред может нанести и марафонский бег, считают учёные. При занятиях этим видом спорта сильно падает уровень тестостерона, что отрицательно действует на степень полового влечения.
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