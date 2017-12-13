Следователи установили ещё двух подозреваемых в теракте в Будённовске

СК РФ установил ещё двух подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту и захвату заложников в Будённовске в 1995 году. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Следователи устанавливают их роль и действия в составе преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников банды, совершивших нападение на организации и граждан города в Ставропольском крае, — приводятся слова Петренко на сайте Следственного комитета РФ.

Как уже сегодня сообщал Лайф, двух участников банды Шамиля Басаева приговорили к 13 и 15 годам колонии общего режима.

Напомним, жертвами теракта в Ставропольском крае в 1995 году стали 129 человек, ещё более 400 получили ранения.