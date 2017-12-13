Девушка Тимати устроила голую фотосессию в россыпи из стразов — фото

Откровенными фотографиями модель анонсировала открытие в Москве собственного салона красоты IN Hype Beauty Zone, назначенное на 15 декабря.
Цены и то, какие услуги будут предоставлять в новом салоне, пока не известно. Его же владелицу уже нарекли "русской Ким Кардашьян" за большую грудь, плоский живот и объёмные бедра.
Сама Анастасия Решетова стала широко известна после того, как завоевала звание "Вице-мисс Россия" в 2014 году. Модели добавили популярности новости о её отношениях с рэпером Тимати. Пара вместе уже два года.
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