Улыбаемся и машем. Каждый третий россиянин смотрит в будущее с оптимизмом

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 35% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) измерил индекс социального оптимизма россиян. Он показывает, насколько позитивно смотрят в будущее граждане нашей страны. Оказалось, что более трети респондентов (35%) ожидают улучшения жизненной ситуации для себя и своей семьи. Ещё 40% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас. А негативный прогноз озвучили всего 15% сограждан.

При этом, как утверждает ВЦИОМ, 65% респондентов оценивают своё материальное положение как среднее, пятая часть не удовлетворена своим благосостоянием, а 14% граждан признались, что довольны своим достатком.

По словам экспертов ВЦИОМа, на социальных настроениях россиян сказалось отсутствие глобальных экономических потрясений за последний год. Вместе с тем аналитики утверждают, что оптимизм в отношении будущего прибывает медленно.

— Нехваткой оптимизма можно частично объяснять завышенные оценки текущего периода: избыток пессимизма, негативных прогнозов и ожиданий создаёт благоприятный фон для сравнения того, что есть, с тем, чего опасались, — комментирует руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова.

Отметим, что, говоря о политической обстановке в стране, россияне оценили её как "хорошую" или "очень хорошую". 47 процентов добавили, что в целом одобряют политический курс современной России.