Мутко заявил об открытости российского футбола для WADA

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Мутко заявил об открытости российского футбола для WADA

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Виталий Мутко. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Заместитель главы Правительства РФ Виталий Мутко заявил, что российский футбол открыт для Всемирного антидопингового агентства (WADA), власти страны ничего не скрывают.

— Российский футбол полностью открыт для Международной федерации футбола (ФИФА) и Всемирного антидопингового агентства. Наши клубы выступают в европейских кубках, мы ничего не скрываем, — заверил вице-премьер.

Напомним, летом газета The Daily Mail разместила материал, согласно которому ФИФА якобы проводит расследование в отношении 34 российских футболистов. Отмечалось, что их подозревают в употреблении допинга.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА перепроверит допинг-пробы российских футболистов.

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