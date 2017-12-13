В Казани подросток устроил резню, напав с ножом на папу и бабушку

51-летний мужчина и 81-летняя пенсионерка находятся в тяжёлом состоянии в одной из местных больниц.

17-летнего подростка Владислава К. подозревают в том, что он с ножом напал на собственного отца и бабушку. Как сообщает портал ProKazan.ru, студент Алексеевского аграрного колледжа устроил настоящую резню, поссорившись с родными.

Сейчас за жизнь 51-летнего мужчины и 81-летней пенсионерки борются врачи. Отмечается, что они находятся в тяжёлом состоянии из-за множественных ранений.

Юноша был задержан. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства нападения. Известно, что подросток не жил с родными, он приехал к ним погостить.