Ад пассажиров. Как западные авиакомпании держали людей в холоде и морили голодом

Западные "флагманы" авиаперевозок впали в ступор и запаниковали из-за снегопада 9–11 декабря.

Сотни отменённых рейсов, битком набитые пассажирами аэропорты и самолёты на ВПП. Тут плачут дети, тут прямо на полу "устраиваются поудобнее" пассажиры, которые зверски хотят спать после задержки рейса в полтора суток. Так выглядели многие европейские аэропорты в последние дни. А где же хвалёные западные авиакомпании? Сотрудники не отвечают на звонки, почта молчит, все возможные аккаунты в соцсетях тоже. Европейцы спокойно относятся к транспортным коллапсам, но 9–11 декабря терпение лопнуло даже у них. Тысячи рейсов отменили или задержали, десятки тысяч людей застряли в терминалах.

Пассажиры

Лишённые не только еды и питья, но даже элементарного внимания пассажиры транслировали происходящее в социальные сети. Пассажир, который попросил не называть его имени, рассказал, как вооружённая полиция была вызвана в бизнес-зал авиакомпании British Airways в Лондоне после того, как рейс в Мумбаи был отменён. Также, как оказалось, полицейские с оружием в руках контролировали, чтобы люди друг друга не передавили на стойках регистрации.

— Вооружённые полицейские на стойках регистрации British Airways в аэропорту Хитроу. 50 тысяч человек ждут, чтобы их билеты перебронировали для отменённых рейсов BA. Переход от плохого к худшему, — написала пассажирка Лора Брайс.

Armed police now @British_Airways and @HeathrowAirport check in counters. 50K people waiting to be rebooked for cancelled BA flights. Going from bad to worse at #BritishAirways. pic.twitter.com/8DmyZSYIsS — laura bryce (@labryce) 11 декабря 2017 г.

— Сумки по-прежнему в самолёте. Вы не заказываете нам гостиницу. Вы не сказали нам, когда мы отправимся другим рейсом. Единственная информация, которую я получил, это "держите квитки". Серьёзно? —возмущались пассажиры British Airways .

KLM, по словам пассажиров, тоже не отличились заботой в ситуации, которая для пассажиров была критической.

— Рейс отложили более чем на 24 часа, пассажиры в ужасном состоянии без каких-либо объяснений. Наблюдая за их отношением, я начал думать, может быть, их ужасная служба — моя вина, — написал один из пассажиров KLM.

#KLM #KL676 was delayed more than 24hours; passengers kept in a horrible condition without any explanation. Watching their attitude, I started to think maybe their messy schedule and awful cx service is my fault!! @KLMCanada @KLM — Stewie_Griffin (@AghaStewart) 9 декабря 2017 г.

Авиакомпания KLM, которую позиционируют как образец коммуникации с пассажирами, вела себя как минимум странно. Например, предложила перевозить ребёнка в тележке для багажа, так как коляску с борта якобы было невозможно вернуть.

#klm #KLM thinks removing my sisters pram and transporting my nephews in shopping carts is acceptable worst airline ever!!!! @KLM pic.twitter.com/SEO5ogms9O — Emma Buchan (@princess_emma69) 12 декабря 2017 г.

Пассажиру "Люфтганзы" Дэвиду Карри сравнительно повезло: в отличие от многих других, он провёл в ожидании полёта "всего" около пяти часов. Правда, ждал вылета он даже не в терминале, а прямо на борту.

Sitting on board our #Lufthansa flight LH0970 @Airport_FRA for 4Hours. Now offering half a sandwich and cup of water but no telling if and when we will be leaving — David Currie (@DavidCurrie83) 10 декабря 2017 г.

— Мы сидим на борту самолёта уже четыре часа. Из еды наконец предложили половинку сэндвича и чашку воды, но нет никакой информации, когда мы вылетим и сможем ли вылететь вообще, — возмутился пассажир.

А что перевозчики?

Западные авиакомпании, прямо скажем, были не слишком общительны с пассажирами. Казалось, что сотрудники British Airways, например, попросту испарились, а появлялись лишь тогда, когда нужно было раздать "информационные листовки". Правда, в этих листовках была не та информация, которая требовалась людям: в них говорилось о ценах на проживание в гостиницах. О том, когда прекратится ад в аэропорту или хотя бы как действовать, ни слова.

Dear people waiting in the queue for @British_Airways customer service at @HeathrowAirport, this is the only information you will get from the airline..after hours waiting... #BritishAirways #heathrow pic.twitter.com/RebioytbHM — Celina Kremer (@Celina_Kremer) 10 декабря 2017 г.

— Нам очень жаль, что суровые погодные условия продолжают нарушать наши рейсы. Мы внедрили гибкую политику переоформления, чтобы все клиенты могли переоформить авиабилеты на альтернативные рейсы до понедельника, 18 декабря, — значится в заявлении перевозчика.

Что касается ещё одной авиакомпании, Delta, то она перестала обновлять ленту своего "твиттера", когда пассажиры пытались получить хоть какую-то информацию через соцсети.

В "Фейсбуке" они давали о себе знать, сообщая о количестве отменённых рейсов и отмечая, что делают всё возможное. Так, только Delta 9 декабря отменила более 600 перелётов.

Lufthansa тоже, видимо, не спешила как минимум успокоить пассажиров. Так, в Мюнхене сотрудники попросту не успевали отвечать на звонки не только из-за ажиотажа, но и потому что самих представителей авиакомпании было слишком мало, как утверждают пассажиры.

— Да что с вами не так, Lufthansa? В вашем "сервисном центре" в мюнхенском аэропорту только три сотрудника помогают 500 пассажирам, ждущим в очереди уже больше трёх часов, — возмутился пресс-секретарь офиса Европейского парламента Эммануэль Фуллон.

Любопытно, что накануне коллапса компания получила рейтинг пять звезд. Тем временем западные СМИ окрестили 10 декабря "ледяным понедельником", а всё-таки отправившиеся спустя 5–7 часов ожидания в самолёте рейсы — худшими в истории авиаперелётов.

"Ледяной кошмар" в Северной Европе чётко показал, как авиакомпании Европы справляются с глобальными коллапсами из-за погоды. Как оказалось, многие были не в состоянии даже отреагировать на мольбы пассажиров о минимальных удобствах в виде тепла и еды.