"Свинка Пеппа" признана опасной для профессии врача

Во всём виновато отношение семейства свиней к Доктору Медведю, которого они без надобности вызывают на дом.

Врач из Великобритании Кэтрин Белл подготовила статью, в которой заявляет, что мультфильм про "Свинку Пеппу" наносит вред медикам, так как создаёт ложные представления об их работе. Материал опубликован в медицинском издании BMJ.

В качестве примера Белл приводит сюжет одной из серий, когда у Свинки Пеппы появилась сыпь, семья вызывает Доктора Медведя, а тот говорит, что нет ничего серьёзного и она пройдёт сама, но при этом даёт микстуру и рекомендует находиться в кровати.

По мнению британского медика, доктор не должен был давать микстуру и приходить домой к семейству свиней, так как из симптомов была только сыпь. Куда проще было посоветовать лечение по телефону или предложить её родителям прийти на приём.

Другим эпизодом, который, по мнению врача, может привести к "настоящему эмоциональному возгоранию" медика, является серия, где заболел кашлем пони семейства Пеппы. Он заражает детей, а потом взрослых. И во всех трёх случаях вызывают Доктора Медведя. Как утверждает доктор из Британии, делается это совершенно зря.

— Такое может происходить с врачами и в реальной жизни, а чтобы этого избежать, родителям и детям не надо вызывать терапевтов на дом по всяким мелким случаям, — говорится в публикации.

По мнению доктора, в том числе под влиянием таких мультфильмов в жизни люди вызывают врачей без надобности.