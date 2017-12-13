Стала известна компания, которая оформила крупнейший предзаказ на фуры Tesla

На неё приходится 100 из 267 автомобилей, которые готовы приобрести у производителя электрокаров.

Стало известно, какая компания сделала самый крупный предзаказ на электрогрузовики Tesla. По данным агентства Reuters, обладателем 100 автомобилей станет PepsiCo — производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.

Производство электрофур Tesla Semi автомобильный завод собирается наладить с 2019 года. В компанию поступили заказы на 267 грузовиков. Среди заказчиков также значатся Wal-Mart и Sysco.

В Tesla заверяют, что инновационный грузовик способен окупить сам себя. Цена на автомобиль будет варьироваться от 150 до 180 тысяч долларов в зависимости от ёмкости аккумулятора и продолжительности хода без подзарядки.