Роспотребнадзор заинтересовался "пластиковым" рисом в магазинах

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились видеосообщения о продукте, который якобы при готовке плавится.

Роспотребнадзор проверит предприятия в ряде регионов, которые потребители обвинили в продаже риса, якобы сделанного из пластика.

— Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В надзорном органе планируют проверить сопроводительные документы, качество и безопасность продукта. При этом покупателей ведомство просит не доверять слухам и не поддаваться панике.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продаётся под видом обычного. По сообщениям пользователей, при готовке он плавится.