Коротченко объяснил заявления Трампа о победе над ИГИЛ "политической ревностью"

Эксперт уверен, что США чувствуют себя уязвлёнными из-за того, что они — "самая мощная в мире военная держава" — политически и дипломатически проиграли России, которой удалось победить террористов.

Заявления американского президента Дональда Трампа о победе США над боевиками ИГИЛ являются обычной "политической ревностью". Такое мнение выразил российский военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его мнению, заявление Трампа стало реакцией на визит президента РФ Владимира Путина на авиабазу Хмеймим.

— Трамп демонстрирует политическую ревность. США чувствуют свою уязвлённость, — цитирует эксперта ТАСС.

Коротченко назвал попытку США присвоить себе победу недостойным поведением и отметил, что Штаты, напротив, всячески мешали разгрому террористов в Сирии и Ираке: наносили удары по правительственным войскам, вооружали различные оппозиционные группировки.

Ранее американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания оборонного бюджета страны заявил, что его страна добилась победы над террористической группировкой ИГИЛ в Ираке и Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.