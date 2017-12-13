Как оказалось, чаще всего в поклонники легендарной космической саги записываются мужчины, рождённые на стыке 80-х и 90-х, а не "поколение сорокалетних", как считают многие.

Типичными фанатами многосерийной ленты "Звёздные войны" являются жители городов-миллионников мужского пола в возрасте от 25 до 34 лет. К такому выводу пришли аналитики портала "Кино Mail.Ru". По крайней мере, именно указанная категория зрителей чаще остальных ставит положительные оценки фильмам космической саги, говорится в исследовании.

При этом у зрителей более молодого возраста интереса к "Звёздным войнам" почти не возникает, если говорить о фильмах, посвящённых космическим приключениям. Среди молодёжной возрастной группы (до 24 лет) безоговорочно лидируют экранизации комиксов Marvel, передаёт Lenta.ru.

— На данный момент "Звёздные войны" — киносерия больше "олдскульная", но, возможно, через пять-шесть лет всё изменится, так как Disney активно развивает эту киновселенную, — комментирует руководитель проекта "Кино Mail.Ru" Екатерина Староверова.

Добавим, премьера фильма "Звёздные войны: Последние джедаи" состоится уже 14 декабря. В США прокат стартовал несколькими днями ранее. Новый фильм станет восьмой частью главной сюжетной ветки знаменитой саги о противостоянии светлой и тёмной стороны силы, а также девятым в общем числе полнометражных фильмов серии.

Как "Звёздные войны" подготовили к будущему нынешних сорокалетних, читайте в материале Лайфа.