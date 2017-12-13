Сбербанк покупает долю в "Яндексе. Маркет" за 30 млрд рублей

Банк и "Яндекс" получат равные доли в компании, задачей которой останется "создание сервиса розничной интернет-торговли".

Сбербанк и компания "Яндекс" подписали обязывающее соглашение, которое предусматривает создание совместного предприятия на базе "Яндекса. Маркет". Таким образом реализовано намерение, о котором сообщалось ещё летом этого года.

— По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекса. Маркет" на сумму 30 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии, — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Отмечается, что "Яндекс" и Сбербанк получат равные доли в новой компании. 10% акций пойдёт на фонд для поощрения сотрудников.

Задачей " Яндекса. Маркет" названо "создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике". Гендиректором "Яндекса. Маркет" останется Максим Гришаков. Он войдёт в совет директоров вместе с ещё тремя представителями от "Яндекса" и тремя от Сбербанка.

— Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд "Яндекса" и получит рекламно-информационную поддержку "Яндекса" и Сбербанка. Кроме того, партнёры используют все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост "Яндекса. Маркет", — говорится в сообщении.

Закрытие сделки ожидается в первой половине следующего года.