США усилят армию впервые за семь лет

По словам Трампа, Вашингтон планирует этого добиться путём увеличения численности солдат.

В следующем году США впервые за семь лет увеличат численность собственных вооружённых сил. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания оборонного бюджета страны.

— Военный бюджет предусматривает крупные инвестиции в наше основное оружие — наших солдат, — говорится в тексте речи, опубликованной на сайте Белого дома.

На сколько именно будет увеличено число военнослужащих США, не уточняется. Также, согласно документу, американские военные получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет.

Кроме того, законопроект продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ и предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов.

Отметим, что на сегодняшний день общая численность Армии США составляет около 1,4 миллиона военных, а также 684 тысяч человек гражданского персонала.