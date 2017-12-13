Украинка на каблуках укротила в Австралии двухметрового питона — видео

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Украинка на каблуках укротила в Австралии двухметрового питона — видео

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Сообщается, что девушка всегда боялась змей, но решила таким образом побороть свой страх.

Туристка с Украины Татьяна Назарова в австралийском городе Брисбене собственноручно поймала змею длиной 2,5 метра. Об этом сообщает The Daily Mail.

— Обычный день в Австралии. Мы ловим змей, — сказала девушка на опубликованном видео.

Сообщается, что в тот день Татьяна была вместе со своим другом, который является ловцом змей. Ему позвонили и попросили поймать питона, ползающего на заднем дворе у соседей.

Отмечается, что украинка очень боялась змей, но решила побороть свой страх, хоть и была в неподобающем для такого случая одеянии — в коротком платье и на каблуках. Издание называет её "самым гламурным ловцом змей в Австралии".

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