Венцеслав из "Дома-2" загремел в краснодарскую психушку

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Венцеслав из "Дома-2" загремел в краснодарскую психушку

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Венцу предоставили койку и снабжают препаратами. Точный диагноз бывшего участника телепроекта не называется.

Бывший участник телешоу "Дом-2" одиозный Венцеслав Венгржановский загремел в психиатрическую больницу в Краснодаре, передаёт портал "Дни.ру" со ссылкой на близкую знакомую Венца.

<p>Фото: ВКонтакте/<a href="https://vk.com/id173833935" target="_blank">Венцеслав Венгржановский</a></p>

До девушки якобы дошли слухи о госпитализации приятеля, в которые она поначалу не поверила. Она позвонила в медицинское учреждение, где подтвердили, что такой пациент действительно поступил. По её словам, Венцу предоставляют койко-место и обеспечивают необходимыми препаратами. При этом диагноз молодого человека не раскрывается.

<p>Фото: ВКонтакте/<a href="https://vk.com/id173833935" target="_blank">Венцеслав Венгржановский</a></p>

Напомним, эпатажный участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский покинул реалити-шоу в 2012 году. За время нахождения на проекте он успел жениться на другой участнице Екатерине Токаревой, однако брак не продлился и года.

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