Венцеслав из "Дома-2" загремел в краснодарскую психушку

Венцу предоставили койку и снабжают препаратами. Точный диагноз бывшего участника телепроекта не называется.

Бывший участник телешоу "Дом-2" одиозный Венцеслав Венгржановский загремел в психиатрическую больницу в Краснодаре, передаёт портал "Дни.ру" со ссылкой на близкую знакомую Венца.

До девушки якобы дошли слухи о госпитализации приятеля, в которые она поначалу не поверила. Она позвонила в медицинское учреждение, где подтвердили, что такой пациент действительно поступил. По её словам, Венцу предоставляют койко-место и обеспечивают необходимыми препаратами. При этом диагноз молодого человека не раскрывается.

Напомним, эпатажный участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский покинул реалити-шоу в 2012 году. За время нахождения на проекте он успел жениться на другой участнице Екатерине Токаревой, однако брак не продлился и года.