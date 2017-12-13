В Москве в преддверии ЧМ-2018 могут усилить борьбу с незаконными хостелами

Депутаты Мосгордумы хотят добиться контроля за квартирами, которые сдаются в аренду.

Московские парламентарии предлагают усилить контроль над незаконными хостелами и другими нелегальными местами для размещения людей в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Необходимы и нормативная база, и усиление работы в жилом секторе общественных пунктов по охране порядка и полиции по выявлению квартир, которые сдаются. Потому что есть риск, что они сдаются не просто семье, а используются как хостел, — пояснила председатель комиссии по безопасности столичного парламента Инна Святенко.

По её словам, этот вопрос особо остро стоит в связи с тем, что в следующем году в Москве пройдут матчи чемпионата мира по футболу — ожидается наплыв туристов. Им надо будет предоставить безопасное и законное жильё.