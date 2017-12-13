"В городе Бундестаге". Депутат из ЯНАО выдумала новый населённый пункт в ФРГ

Высказывание коммунистки вызвало волну негодования и насмешек со стороны пользователей соцсетей.

Выступление гимназиста из Нового Уренгоя в германском парламенте —бундестаге — стало поводом для новых обсуждений. Только в этот раз в их эпицентре оказался не сам школьник, а депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина (КПРФ), попросившая проверить доклад ребёнка. В официальном документе коммунистка назвала бундестаг городом.

— На портале размещено выступление учащегося МБОУ "Гимназия города Новый Уренгой" Десятниченко Николая в городе Бундестаге, — говорится в запросе, который подписан Кукушкиной.

Опубликованный в соцсетях документ вызвал усмешки и негодование пользователей, некоторые из которых обвинили депутата в безграмотности.

— Настал коммунизм для отдельно взятых коммунистов. То был шаманов знак, а они решили мудро — будет город Бундестаг посреди германской тундры! Извиняюсь, но ... как взбесило, — пишет один из пользователей в "Фейсбуке".

Сама Кукушкина назвала произошедшее простой ошибкой. Текст обращения, по словам депутата, она диктовала помощникам по телефону, пока сама находилась в дороге. Из-за спешки в нём потерялось несколько важных слов.

— Там должно было быть написано "в городе Берлине в бундестаге". Просто опечатка, — приводит её слова URA.RU.

Напомним, скандал разгорелся после выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге по случаю Дня национального траура в Германии. Гимназист заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны "не желали воевать" и "страдали от нечеловеческих условий содержания в плену".