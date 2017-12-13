"Упал и умер". Фронтмен рок-группы The Smithereens скончался в возрасте 62 лет

Основатель американской рок‐группы The Smithereens Пэт Динизио скончался в среду, 13 декабря. Пост об уходе 62-летнего музыканта появился в его официальном аккаунте в "Фейсбуке". Незадолго до своей смерти он упал, серьёзно повредив шею и спину. Однако восстанавливаться предпочёл не в больнице, а дома. Точные причины смерти фронтмена The Smithereens пока не известны.

— Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть своих многочисленных друзей и поклонников. Пожалуйста, помните и молитесь о нём, — говорится в сообщении.

Группа The Smithereens была основана в Нью-Джерси в 1980 году. Помимо Пэта Динизио (гитара/вокал) в неё вошли Джим Бэбджек (гитара), Майк Мизейроуз (басс) и Деннис Дикен (ударные). Первая известность пришла к ним в 1986 году, когда песня Blood and Roses с их первого альбома стала основой саундтрека к фильму "В опасной близости" (Dangerously Close) Альберта Пьюна, а клип получил ротацию на MTV.