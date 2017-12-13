Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах при рождении ребёнка

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Госдума приняла в первом чтении проект о выплатах при рождении ребёнка

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Брага

Законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребёнка прошёл первое чтение в Госдуме. Проект закона был внесён в парламент президентом РФ.

Документ предусматривает введение выплат для семей, чей средний доход на одного человека не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза.

Сумма выплаты будет равна среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал предыдущего года. Так, наибольшими выплаты будут на Чукотке, а наименьшими — в Белгородской области. В среднем по стране в этом году она составит — 10 523 рубля.

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