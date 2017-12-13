Сенаторы обсудят дату выборов президента 15 декабря

Ожидается, что голосование состоится 18 марта следующего года, в День воссоединения Крыма с Россией.

Совет Федерации 15 декабря обсудит вопрос о назначении даты президентских выборов 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

— 15 декабря состоится 425-е заседание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В начале заседания будет рассмотрен вопрос о назначении выборов президента Российской Федерации, — отметили в Совфеде.

Ожидается, что завтра же дата выборов будет утверждена на заседании профильного Комитета Совета Федерации по госстроительству, а также на Совете палаты.

Планируется, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Так, именно эта дата указана в логотипе президентской избирательной кампании.