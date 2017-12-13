"Ваш муж по документам мёртв". Сибиряку не дали кредит из-за формальной смерти

Мужчину "заживо похоронили" в местном управлении миграционной службы, чей сайт в этом году был взломан.

Жителю города Железногорска в банке не дали ипотечный кредит, заявив, что он давно мёртв. Сибиряк с женой испытали настоящий шок, когда услышали страшное сообщение о его смерти. Чтобы доказать своё существование, мужчине пришлось побегать с документами.

— Мне сказали, что я умер. Начальник почты мне сказал лично — так, тихонько. Меня колотило полтора или два месяца. У меня и давление — и всё. Получается, что заживо похоронили, — сказал Геннадий Трихоменок в интервью телеканалу "Вести Новосибирск".

Как оказалось, "похоронили" мужчину в местном управлении Федеральной миграционной службы. Статус мертвеца ему присвоили весной. По заявлениям представителей ФМС, причиной стал взлом сайта ведомства.

Отмечается, что в связи с этим "прекратились" жизни и другие железногорцев. За этот год уже 15 человек обнаружили, что их паспорта якобы недействительны.

Что касается Геннадию Трохименка, его проблему помогли решить в загсе, где по понятным причинам не нашлось свидетельства о смерти гражданина.

— В банке говорят: "Вам пришёл отказ". Почему? "Ваш муж по документам мёртв". У нас, конечно, шок, мы идём первым делом в загс, где делают справку о смерти. В загсе вопросов нет, человек существует, — рассказала супруга "ожившего" Валентина.