Песков не стал комментировать "инсайд" о возможности самовыдвижения Путина

Владимир Путин пока не оглашал своего решения по поводу того, как выдвигаться на выборы президента РФ в марте 2018 года. О решении будет сообщено отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока президент своего решения не оглашал. Когда президент примет решение как будущий кандидат, вы это услышите, узнаете первыми, — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать "инсайд" о том, что Владимир Путин якобы намерен идти на выборы самовыдвиженцем.

Ранее Песков отмечал, что пока рано говорить о предвыборной программе Владимира Путина. При этом он добавлял, что у действующего главы государства видение основных параметров этой программы "лучше, чем у кого бы то ни было".