Песков опроверг слова советника Трампа о "подрывной деятельности" против США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неверным заявление советника лидера США по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что Москва якобы ведёт подрывную деятельность против Вашингтона.

— Нет, Россия не занимается изощрённой подрывной деятельностью против США, это исключительно и абсолютно неверное заявление. Можно с уверенностью сказать, что оно не зиждется на каких-то конкретных знаниях и на какой-то конкретной информации, — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил слова Путина о том, что Москва ищет взаимовыгодных и основанных на взаимном доверии отношений с Вашингтоном.

— Россия готова продвинуться в деле построения этих отношений так далеко, насколько готовы наши американские коллеги, — добавил Песков.

Ранее Макмастер обвинил Россию в "изощрённой подрывной деятельности" против США. Он утверждал, что Москва использует для этого киберсредства, работающие в разных доменах.