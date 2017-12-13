В Красноярске пытались продать Bentley за 55 биткоинов

При этом цена оказалась завышенной в пять раз по сравнению с обычной стоимостью элитной машины.

Владелец одного из автосалонов в Красноярске попытался продать Bentley Flying Spur за 55 биткоинов.

Объявление о продаже элитного авто за криптовалюту для повышения спроса предприниматель разместил на одном из интернет-ресурсов.

По последним данным, цена биткоина составляет около $17 тысяч. Таким образом, цена машины составила бы $936,1 тысячи, тогда как стоимость этой модели 2017 года выпуска в базовой комплектации составляет около $190 тысяч.

Пока желающих купить Bentley по завышенной в пять раз цене не нашлось.