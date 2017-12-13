В Кремле оценили позицию Эрдогана по Иерусалиму

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В Кремле оценили позицию Эрдогана по Иерусалиму

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Фото: ©REUTERS/Darren Whiteside 

Москва считает, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Позиция президента Турции Реджепа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту не совпадает с позицией Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нам известно о такой позиции главы турецкого государства. Мы знаем эту позицию, и в данном случае она не совпадает с нашей. А позиция России по Иерусалиму и ближневосточному урегулированию очень хорошо известна, — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее турецкий лидер призвал признать Иерусалим столицей Палестины и назвал Израиль террористическим государством.

Напомним, 11 декабря Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Иерусалима. По мнению российского лидера, признание Иерусалима столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.

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