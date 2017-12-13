В Кремле отказались комментировать ситуацию с исками "Роснефти" и АФК "Система"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по спору между госкорпорацией "Роснефть" и АФК "Система".

— Я не могу и не буду сейчас комментировать ситуацию с исками "Роснефти" и АФК "Система". Здесь в данном случае — вопрос именно арбитража, — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация на состояние инвестиционного климата.

На прошлой неделе в Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". На этот раз они потребовали возместить ущерб на сумму в 131,6 млрд рублей. В 2014 году суд частично удовлетворил первый иск компаний — с АФК потребовали 170,6 миллиарда рублей убытков, причинённых "Башнефти" при её реорганизации в 2014 году. Тогда с ответчиков взыскали 136,3 миллиарда рублей.