На главных улицах Москвы к Новому году появится 10 театральных площадок

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На главных улицах Москвы к Новому году появится 10 театральных площадок

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Власти города также подготовили для жителей различные цирковые шоу, перформансы и концерты.

Десять театральных площадок откроются на Тверской и прилегающих к ней улицах к Новому году. Об этом сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

В частности, с 31 декабря по 2 января жители и гости столицы смогут увидеть спектакли по мотивам сказок "Щелкунчик", "Обыкновенное чудо" и "Снежная королева".

Площадки будут работать 31 декабря с 12 часов и до 03:00, 1 января — с 12 до 22 часов, а 2 января — с 11 до 22 часов.

Отмечается, что в постановках будут участвовать актёры популярных столичных театров, коллективы из российских регионов и уличные труппы. В действиях смогут принять участие зрители.

Кроме постановок для жителей подготовили различные цирковые шоу, перформансы и концерты.

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