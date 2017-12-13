Эрдоган призвал провозгласить Иерусалим столицей Палестины

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Эрдоган призвал провозгласить Иерусалим столицей Палестины

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Президент Турции Режеп Тайип Эрдоган. Фото: ©REUTERS

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины. При этом Израиль, по его словам, является террористическим государством.

— Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму, — заявляет Эрдоган на открытии внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

В связи с этим турецкий президент призывает провозгласить Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Кроме того, Эрдоган поблагодарил те страны, которые осудили решение президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля.

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