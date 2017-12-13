Песков прокомментировал пословицей присвоение США победы над ИГИЛ

Он также напомнил, что войска РФ выводятся из Сирии, так как там не осталось целей для крупномасштабной операции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вспомнил пословицу, которая описывает поведение США с присвоением победы над ИГИЛ* в Сирии.

— Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов, — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать позицию властей Соединённых Штатов.

Говоря о выводе российских войск из Сирии, Песков напомнил, что стало поводом для такого решения главнокомандующего.

— Здесь дело не в победе. Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Пентагон выбил ИГИЛ из Ирака и Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.