Песков: Путин с утра и до ночи готовится к ежегодной пресс-конференции

Большая ежегодная пресс-конференция президента России состоится уже завтра, 14 декабря.

Президент России Владимир Путин весь день 13 декабря посвятит подготовке к ежегодной пресс-конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент продолжает подготовку к большой пресс-конференции в течение всего дня. Вчера он готовился с перерывом на публичное мероприятие — общение с судьями Конституционного суда. И сегодня уже без каких-либо публичных мероприятий с утра до ночи президент работает, — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что мероприятие пройдёт в традиционном и достаточно исчерпывающем объёме.

Как уже сообщалось, пресс-конференция президента России состоится 14 декабря 2017 года в 12:00 мск.