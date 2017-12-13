В Кремле приветствуют заявления Тиллерсона о готовности к переговорам с КНДР

Подобные заявления импонируют российской стороне гораздо больше, чем "конфронтационная риторика", которой придерживались в США ранее, заявил представитель Кремля Песков.

Россия позитивно оценивает заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности начала переговоров с Северной Кореей по ядерной проблеме. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подобные заявление импонируют Кремлю гораздо больше, чем "конфронтационная риторика", которой придерживались в США ранее.

— Безусловно, это можно приветствовать, а главное — это идёт в русле тех призывов, которые оглашала российская сторона, о чём говорил неоднократно президент Путин, — заявил Песков журналистам.

Российский лидер неоднократно заявлял, что любые шаги, которые могут провоцировать дальнейшую напряжённость на Корейском полуострове, абсолютно контрпродуктивны, отметил представитель Кремля.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон "готов к переговорам" с Северной Кореей в любое время.