Напичкали электроникой. Рассекречен интерьер нового "Гелендвагена"

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Напичкали электроникой. Рассекречен интерьер нового "Гелендвагена"

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Внешность внедорожника автопроизводитель покажет только в январе на автосалоне в Детройте.

Компания Mercedes-Benz провела в Германии официальную закрытую презентацию интерьера нового Gelandewagen.

Немец получил два 12,3-дюймовых тачскрина цифровой панели и мультимедийного комплекса в стиле E-class. В салоне машины установили торпеду с подрезанным рулём, а сам руль оснащён сенсорными клавишами.

Кроме того, стало известно, что в базовой версии Gelandwagen есть кожаные кресла с памятью водительского места и обогревом обоих рядов. Запуск двигателя осуществляется посредством кнопки, а между передними и задними креслами будут подстаканники и беспроводная зарядка для гаджетов.

Внешность машины рассекретят только в январе на автосалоне в Детройте. В Сети уже появились фото экстерьера, однако он был покрыт камуфляжной плёнкой.

По мнению автоэкспертов, существенных изменений во внешнем виде у легендарного внедорожника ожидать не стоит.

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