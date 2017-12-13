Напичкали электроникой. Рассекречен интерьер нового "Гелендвагена"

Внешность внедорожника автопроизводитель покажет только в январе на автосалоне в Детройте.

Компания Mercedes-Benz провела в Германии официальную закрытую презентацию интерьера нового Gelandewagen.

Немец получил два 12,3-дюймовых тачскрина цифровой панели и мультимедийного комплекса в стиле E-class. В салоне машины установили торпеду с подрезанным рулём, а сам руль оснащён сенсорными клавишами.

Кроме того, стало известно, что в базовой версии Gelandwagen есть кожаные кресла с памятью водительского места и обогревом обоих рядов. Запуск двигателя осуществляется посредством кнопки, а между передними и задними креслами будут подстаканники и беспроводная зарядка для гаджетов.

Публикация от Mercedes-Benz ㉦ (@mb.cars) Ноя 19 2017 в 11:05 PST

Внешность машины рассекретят только в январе на автосалоне в Детройте. В Сети уже появились фото экстерьера, однако он был покрыт камуфляжной плёнкой.

По мнению автоэкспертов, существенных изменений во внешнем виде у легендарного внедорожника ожидать не стоит.