Российской туристке провели экстренную трепанацию черепа в клинике Бангкока

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Российской туристке провели экстренную трепанацию черепа в клинике Бангкока

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Жительница Красноярского края улетела на отдых в Таиланд, где её неожиданно настиг приступ аневризмы головного мозга.

Россиянку Ирину К. из Железногорска (Красноярский край) экстренно прооперировали в одной из клиник Бангкока. Как стало известно Лайфу, женщина прилетела на отдых в Таиланд 6 декабря, а уже спустя два дня оказалась в больничной палате.

<p>Россиянка Ирина К.</p><p>Фото: © Соцсети</p>

У туристки диагностировали аневризму сосудов — расширение стенок одной из главных артерий, снабжающих кровью головной мозг. Патология достаточно серьёзная, поэтому Ирине потребовалась срочная операция.

По словам источников Лайфа, россиянке была проведена трепанация черепа. Это было необходимо для осуществления клипирования. Операция заключается в том, что врач находит при помощи специальной аппаратуры поражённую часть сосуда, отделяет его от тканей мозга и накладывает небольшую титановую клипсу.

В настоящий момент Ирина находится в реанимации в больнице города Бангкок. Данные о её состоянии уточняются.

<p>Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr <em>(доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a>и <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a>)</p>

Стоимость операции составила $50 тысяч, но большую часть расходов взяла на себя страховая компания.

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