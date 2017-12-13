Приставы в бронежилетах отбили святые мощи у священников в Суздале — видео

В одной из церквей Суздаля произошёл необычный инцидент. Судебные приставы в касках и бронежилетах в сопровождении полиции пришли туда, чтобы по решению суда изъять святые мощи, однако столкнулись с активным противодействием со стороны священников. Всё это было снято на видео.

На опубликованных кадрах видно, как на сотрудников Федеральной службы судебных приставов нападают священослужители, когда те начинают выносить мощи из церкви. В адрес людей в форме звучат оскорбления.

Судебный процесс по мощам преподобных святых Евфимия и Евфросинии Суздальских завершился во Владимирской области ещё в 2014 году. Коллегия по гражданским делам областного суда признала законным решение о передаче реликвии из Российской православной автономной церкви в пользу государства.