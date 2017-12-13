Дана Борисова: У меня порвана диафрагма

Состояние телеведущей, недавно вернувшейся из клиники в Таиланде, остаётся тяжёлым.

Телеведущая Дана Борисова, недавно прошедшая в Таиланде курс лечения от наркозависимости, рассказала о своём тяжёлом состоянии: девушку мучает тонзиллит, а от сильного кашля порвана диафрагма. При этом попытку самоубийства, о которой сообщалось ранее, теледива отрицает.

Вчера новость о неудавшемся суициде Борисовой облетела прессу. Сообщалось, что врачи скорой приехали по срочному вызову и промыли пациентке желудок. В беседе с порталом "Дни.ру" Борисова утверждает, что намерения свести счёты с жизнью у неё не было: просто она приняла все лекарства от тонзиллита, что были у неё дома, а когда поняла, что переборщила, — вызвала медиков.

— Голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма, состояние тяжёлое! Поэтому я выпила всё, что было дома от тонзиллита. Мне стало плохо, и я вызвала скорую, чтобы промыли мне желудок. Врачи госпитализировали меня и поспешили тут же слить горячую новость репортёрам таблоида, а те домыслили и раструбили, — сетует Борисова.

В беседе с журналистом Борисова подчеркнула, что она верующий человек, а потому "никогда в жизни не наложила бы на себя руки".