Школьница из Ижевска получила цифровое пианино в подарок от Путина

Девочка отправила российскому лидеру письмо, где рассказала о себе и своих успехах.

Президент России Владимир Путин подарил электронное пианино ученице ижевской детской школы искусств № 1 Полине Кривей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

Как отмечается, Полина написала письмо российскому президенту, где рассказала о себе, своих успехах в музыке и попросила содействия в приобретении фортепиано.

Школьница является обладательницей диплома первой степени VII Международного конкурса-фестиваля "Музыкальная мозаика", призёром многих других музыкальных фестивалей.

— Теперь на тебе большая ответственность. Ты наверняка постараешься показать своё мастерство в конкурсах всероссийского и международного уровня и прославить нашу республику, — сказал глава Правительства Удмуртии Александр Бречалов, вручая девочке президентский подарок.

Ранее Путин подарил школьнице из Питера новую гитару, а девочка из Перми получила от Владимира Путина фотографию с его автографом.