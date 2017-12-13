Из-за утечки кислоты на австрийском заводе пострадало 40 человек

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Из-за утечки кислоты на австрийском заводе пострадало 40 человек

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При этом госпитализация потребовалась только десяти пострадавшим в результате происшествия.

На заводе по производству крахмала компании Agrana в австрийской коммуне Ашах-ан-дер-Донау произошла утечка кислоты. Об этом сообщает Salzburg24.

Недомогание почувствовали как минимум 40 человек, однако госпитализация потребовалась только десятерым.

При этом всего с предприятия эвакуировали около 200 сотрудников. Причина ЧП пока не известна.

За последние сутки это уже второй инцидент на предприятиях в Австрии. 12 декабря на газовом хабе OMV в Баумгартене прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошёл из-за технического сбоя.

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