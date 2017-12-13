Учёные нашли в океане загадочные дымовые кольца

Их диаметр может достигать нескольких тысяч километров, а скорость вращения примерно в десять раз больше, чем у обычных вихрей.

Учёные с космоса обнаружили особый тип океанических вихрей, которые способны переносить обитателей морских глубин с высокой скоростью на большие расстояния. Исследование опубликовано на сайте Ливерпульского университета.

Новый тип океанических рингов, названных дымовыми кольцами, представляет собой пару связанных вихрей, вращающихся в противоположных направлениях. Их скорость примерно в 10 раз превышает скорость обычных вихрей.

Our ocean scientists observe 'smoke ring' shape eddies that "‘suck-up’ small marine creatures and carry them at high speed and for long distances across the ocean" https://t.co/gWvFUZt3Ct #oceanography #blueplanet @livunioceansci pic.twitter.com/mt1GgxGj00 — Uni of Liverpool (@livuninews) 11 декабря 2017 г.

Диаметр дымовых колец, по данным исследователей, достигает нескольких сотен или тысяч километров.

Загадочные ринги обнаружили с помощью анализа спутниковых данных об уровне моря и температуры поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Такие кольца могут существовать примерно шесть месяцев, прежде чем распадутся на несколько более мелких вихрей. В отличие от других видов океанических рингов, которые преимущественно двигаются с востока на запад, дымовые кольца двигаются на восток.

Причины явления пока не известны.