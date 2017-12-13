Учёные нашли в океане загадочные дымовые кольца

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Учёные нашли в океане загадочные дымовые кольца

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Их диаметр может достигать нескольких тысяч километров, а скорость вращения примерно в десять раз больше, чем у обычных вихрей.

Учёные с космоса обнаружили особый тип океанических вихрей, которые способны переносить обитателей морских глубин с высокой скоростью на большие расстояния. Исследование опубликовано на сайте Ливерпульского университета.

Новый тип океанических рингов, названных дымовыми кольцами, представляет собой пару связанных вихрей, вращающихся в противоположных направлениях. Их скорость примерно в 10 раз превышает скорость обычных вихрей.

Диаметр дымовых колец, по данным исследователей, достигает нескольких сотен или тысяч километров.

Загадочные ринги обнаружили с помощью анализа спутниковых данных об уровне моря и температуры поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Такие кольца могут существовать примерно шесть месяцев, прежде чем распадутся на несколько более мелких вихрей. В отличие от других видов океанических рингов, которые преимущественно двигаются с востока на запад, дымовые кольца двигаются на восток.

Причины явления пока не известны.

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