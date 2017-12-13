Жену "подмосковного Отелло" перевели в обычную палату из реанимации

Жительницу Серпухова Маргариту Грачёву, которой муж отрубил кисти рук, перевели в обычную палату из реанимации. Как сообщает Life Shot, 25-летняя девушка сейчас находится под пристальным наблюдением врачей.

Как уже сообщал Лайф, Дмитрий Грачёв вывез свою супругу в лес, где начал её пытать из-за подозрений в измене. Он решил "выпытывать правду" с помощью топора. В итоге мужчина раздробил жене одну кисть, а вторую отрубил. Медикам удалось спасти одну руку Маргариты. Сейчас Грачёв арестован.