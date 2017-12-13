Питерские гонщики устроили "токийский дрифт" на Невском проспекте — видео

Ролик собрал более 40 тысяч просмотров и десятки комментариев за 11 часов после публикации.

Пять автомобилей устроили уличные гонки по главной улице Санкт-Петербурга — Невскому проспекту. Соответствующий ролик опубликовал аккаунт "Богатые русские дети" в "Инстаграме".

— А ты думал, кто тебя будит по ночам? — говорится в подписи под постом.

На кадрах видно, как, выезжая на проспект, автомобили устроили дрифт. Ролик опубликован около 11 часов назад и за это время собрал свыше 40 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.

— Доиграются — и туда им и дорога. Таким дебилам мозги не привьёшь, — сказал один из комментаторов.

— Классно тогда погоняли, — написал, по предварительной информации, один из участников гонки.