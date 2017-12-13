Солдаты будущего наступают. В России создан титановый экзоскелет

Однако, по словам разработчиков, подходящий для него аккумулятор пока не создан не только в РФ, но и нигде в мире.

В России уже создан титановый экзоскелет, который в перспективе может войти в экипировку солдата будущего, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора. Об этом сообщил гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

— Образец экзоскелета есть — мы создали сложноструктурированную титановую конструкцию, очень жёсткую, но очень лёгкую, — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Семизорова, к конструкции не присоединены аккумуляторы, но в ней предусмотрены места, где они должны располагаться. Он уточнил, что подходящие электромоторы в России пока не производят, но такие разработки ведутся.

Он отметил, что специалисты изучают возможность использования в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц, сокращающихся под действием тока. Однако, по словам главы ЦНИИточмаш, они сейчас сильно уступают электромоторам по критерию "цена — эффективность".

— При этом работы по созданию искусственных мышечных волокон ведутся, и мы понимаем, как ими управлять, — отметил он.

Семизоров уточнил, что мощный компактный двигатель, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мышц, пока не создан не только в РФ, но и нигде в мире.

— Поэтому, в принципе, применение экзоскелетных конструкций в ходе боя пока военными не рассматривается. Сейчас они ждут хороших предложений от разработчиков и производителей, — добавил он.

Гендиректор ЦНИИточмаш уточнил, что мотор должен будет поддерживать деятельность конструкции без выключения не менее суток, а с дополнительными источниками питания — до трёх дней. Предполагается, что экипировка третьего поколения поступит в российскую армию после 2020 года.