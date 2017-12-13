Бальбек: США будут решать вопрос Крыма психологическим давлением

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Бальбек: США будут решать вопрос Крыма психологическим давлением

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Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Руслан Бальбек. Фото © РИА Новости/Александр Натрускин

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка обязательно вернётся к "вопросу" Крыма.

США не станут воевать в интересах Украины по вопросу Крыма, Америка видит решение в психологическом давлении на крымчан. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединённый Штаты намерены вернуться к этому вопросу, несмотря на то, что Россия считает тему закрытой. Однако, по его словам, в приоритете — урегулирование ситуации в Донбассе.

— Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, "мы вас не бросим, а насчёт Крыма с России сурово спросим". И в то же время слово госсекретаря — очень чёткий посыл, что крымский вопрос США предпочитают решать психологическим давлением — воевать в интересах Украины никто не станет, — цитирует Бальбека РИА "Новости".

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