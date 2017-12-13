В Москве Роспотребнадзор массово проверяет McDonald’s и "Перекрёстки"

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В Москве Роспотребнадзор массово проверяет McDonald’s и "Перекрёстки"

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Иглов

Эксперты ведомства изучают, как соблюдаются нормы в 400 супермаркетах и 90 точках быстрого питания.

В Москве специалисты Роспотребнадзора проводят проверку всех ресторанов сети McDonald’s и магазинов "Перекрёсток". Причём в случае с сетью быстрого питания идёт речь о первой проверке за пять лет.

— В этом месяце у нас идут плановые проверки в сети McDonald’s, которую мы не проверяли с 2012 года, и сети магазинов "Перекрёсток", — приводит ТАСС слова главы столичного управления ведомства Елены Андреевой.

Она уточнила, что проверка пройдёт в 400 "Перекрёстках" и 90 точках McDonald’s. По словам Андреевой, перед плановыми проверками теперь возможно проводить встречи с проверяемыми и бизнес сам идёт на эти встречи.

— По просьбе руководителей этих компаний к нам пришли на встречу перед проведением плановых проверок 400 руководителей магазинов, — рассказала глава управления Роспотребнадзора.

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